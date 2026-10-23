VIDEO | EL DIA en BRASIL | "Una noche que quedará grabada en la historia de Estudiantes"

Estudiantes es finalista de la Copa Libertadores de América. En una noche que quedará grabada en la historia del club, el Pincha eliminó a Flamengo en el Maracaná, con un jugador menos durante todo el segundo tiempo y con Fernando Muslera como héroe en la definición por penales, en la que atajó tres remates.

El equipo albirrojo tuvo un corazón enorme para sostener el partido ante un Flamengo que lo arrinconó, pero que tampoco logró generarle demasiadas situaciones claras de gol. Estudiantes resistió, llevó la serie a los penales y, pese a fallar uno de sus remates, consiguió una clasificación histórica.

La victoria desató el festejo de los jugadores y de los hinchas albirrojos en el estadio. Ahora, Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, en una definición que reeditará el cruce de 1968 y se disputará en el estadio Centenario de Montevideo.

Desde Río de Janeiro, Martín Cabrera, enviado especial de EL DIA, contó las sensaciones de una noche épica para el Pincha, que volvió a demostrar su carácter en una de las canchas más emblemáticas del fútbol mundial. Con Muslera convertido en héroe, Estudiantes dejó en el camino al campeón y quedó a un paso de la gloria continental.