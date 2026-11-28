La previa de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras estuvo marcada por momentos de tensión en las inmediaciones del Estadio Centenario de Montevideo. El ingreso de los hinchas argentinos se vio demorado por varias horas y un cruce con la policía uruguaya derivó en corridas, disparos de balas de goma y la intervención de un camión hidrante y efectivos de la montada.

El episodio ocurrió aproximadamente una hora antes del inicio del partido. Según relataron los simpatizantes, muchos llevaban casi dos horas esperando bajo un intenso calor y a plena luz del sol. La demora provocó malestar entre el público y, ante los pedidos para que se habilitaran los accesos, comenzaron los empujones y los incidentes en uno de los controles.

En diálogo con TyC Sports, algunos hinchas contaron que las complicaciones habían comenzado durante los controles de Aduana y continuaron en los ingresos al estadio. También denunciaron que algunas familias quedaron separadas entre los distintos retenes mientras aguardaban para poder entrar.

El principal foco de conflicto se registró en el último control previo al acceso al Centenario. Tras varios minutos de tensión, la situación se calmó y el ingreso se reanudó. Sin embargo, mientras comenzaba la final, todavía había miles de simpatizantes afuera del estadio, algunos de ellos sin poder acceder pese a contar con entradas.