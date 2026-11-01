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VIDEO | Superclásico al rojo vivo: las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel

El defensor del “Millonario” bajó a Merentiel, que se iba solo tras un gran pase de Ascacíbar. Luego, Gonzalo Montiel derribó a Lautaro Bla

Referee Nicolas Ramirez shows a red card to River Plate's Lucas Martinez Quarta (28) during an Argentine soccer league match against Boca Juniors in Buenos Aires, Argentina, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)

Por Redacción

El Superclásico comenzó de la peor manera posible para River, ya que se quedó con un jugador menos a los siete minutos.

Esto se debe a que el defensor central Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja por una falta sobre el uruguayo Miguel Merentiel, quien se iba solo luego de un gran pase del mediocampista Santiago Ascacíbar.

En un principio, el árbitro Nicolás Ramírez no había cobrado ni siquiera falta, pero fue llamado por el VAR y luego de la revisión decidió mostrarle la tarjeta roja a Martínez Quarta.

De esta manera, Boca tendrá una oportunidad inmejorable para conseguir un triunfo clave que le permitiría volver a trepar a lo más alto en la tabla anual, donde solo dentro de unos días se definirá el título de Campeón de Liga.

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