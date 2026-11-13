VIDEO | En Córdoba y con la mente en Montevideo: los hinchas de Estudiantes y la final de la Copa

La previa de la final de la Copa Libertadores se vive con una mezcla de emociones entre los hinchas de Estudiantes que llegaron a Córdoba. Hay ansiedad, entusiasmo, recuerdos de otras épocas y una ilusión que se renueva ante la posibilidad de volver a conquistar América. En medio de la espera, EL DIA dialogó con los simpatizantes albirrojos para conocer cómo atraviesan las horas previas a un partido que puede quedar en la historia del club.

Para algunos, la cita tiene una carga especial que va más allá del resultado. Los recuerdos familiares y la memoria de otras conquistas aparecen en cada conversación. Un hincha evocó a su padre y las imágenes de una final en el Centenario, cuando todavía era chico. Otros recordaron la histórica consagración de 1970 ante Peñarol y las vueltas olímpicas que marcaron a distintas generaciones.

La pregunta se repitió entre los consultados: ¿la final se disfruta o se sufre? La respuesta fue casi unánime: las dos cosas. La ansiedad se mezcla con la alegría de haber llegado hasta esta instancia y con la expectativa de acompañar al equipo en una nueva definición internacional.

También hubo lugar para la preocupación por las lesiones y los jugadores que llegan con molestias. Sin embargo, la confianza en el equipo se mantiene intacta. "Estudiantes es Estudiantes", resumió uno de los simpatizantes, convencido de que el Pincha dará pelea más allá de las dificultades.

La ilusión también se alimenta de lo ocurrido ante Flamengo. La clasificación frente al conjunto brasileño todavía está fresca en la memoria de los hinchas y algunos reconocieron que siguen emocionados por aquella noche. Para muchos, la posibilidad de volver a levantar la Copa es un sueño que se vive desde hace días y que se hace cada vez más presente a medida que se acerca el partido.

Entre quienes viajaron, varios ya tenían sus entradas y organizaron el traslado con anticipación. Otros contaron las dificultades para conseguir plateas y populares, aunque destacaron que lo importante es estar en Córdoba para acompañar al equipo.

La ansiedad es difícil de disimular. Algunos admitieron que piensan en el partido antes de dormir y que les cuesta manejar los nervios. Otros prefieren disfrutar el camino y no adelantarse al resultado. Pero todos comparten el mismo deseo: que Estudiantes vuelva a hacer historia y que la noche cordobesa termine con otra celebración albirroja.