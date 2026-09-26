VIDEO | "En el interinato que me tocó estar fue que debutó Carrillo"

Luis Ceferino Suárez conoce bien a Estudiantes y también conoce de cerca al fútbol santiagueño. El exjugador albirrojo, que integró el plantel del Pincha durante la década del 90, aprovechó la presencia del equipo en Santiago del Estero para visitar a los jugadores en el hotel, en la previa de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

"Me encuentro bien acá, en Santiago, de nuevo, con mis hermanos y gente conocida de hace mucho", contó Suárez, quien actualmente mantiene su vínculo con Estudiantes. Durante su visita se reencontró con parte del personal del club y también con algunos jugadores que conoce de su paso por las divisiones inferiores y el cuerpo técnico.

Uno de esos nombres es Guido Carrillo. Suárez recordó que tuvo al delantero en Reserva y que también fue protagonista de su estreno en Primera División. "En el interinato que me tocó estar en 2011 fue que debutó Guido", explicó.

El debut de Carrillo se produjo en un partido ante Huracán disputado en la cancha de Quilmes. "Ahí debutó Guido, exactamente, en la cancha de Quilmes", recordó Suárez, quien estuvo al frente del equipo durante aquel interinato.

Ahora, varios años después, volvió a encontrarse con Carrillo en otro contexto, como parte de la delegación de Estudiantes que llegó a Santiago para disputar la Supercopa Internacional. También mencionó a Joaquín Correa, otro de los futbolistas con los que tiene vínculo.

Sobre el partido de esta tarde ante Rosario Central, Suárez anticipó un encuentro "duro", especialmente por todo lo que se generó alrededor del recordado pasillo que protagonizaron ambos equipos. De todos modos, consideró que esa situación no debería modificar el planteo del equipo: "No tendría que influenciar en nada. Tiene que hacer su juego como lo viene haciendo y nos está dando mucha alegría".

Con el calor santiagueño como otro de los protagonistas de la previa, Suárez cerró el encuentro con un mensaje para los hinchas de Estudiantes, mientras espera el comienzo de una nueva definición para el equipo albirrojo en el estadio Madre de Ciudades.