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VIDEO | Estudiantes vs Independiente (RM) por la Supercopa Argentina: los goles

Por Redacción

A los 9 minutos del segundo tiempo apareció el enorme centrodelantero Pincha, Guido Carrillo, para romper la igualdad con un cabezazo que también encontró algo de responsabilidad en el joven arquero Manuel Gómez Riga. El artillero de Magdalena (llegó a la marca de 82 goles con la camiseta Pincha) conectó de llenó el centro desde el tiro de esquina proveniente de la derecha y gritó una vez más.

Estudiantes amplió la diferencia gracias un ataque comendado por Carrillo que terminó con gol en contra de Villalba.

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