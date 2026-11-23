Una vez finalizado el partido en el Bosque, que terminó con el triunfo 4-2 de Gimnasia ante Newell's, el arquero mens sana fue buscado por todos los jugadores de la Lepra. Luego de unos cruces, agarrones y empujones, el colombiano fue expulsado por Nicolás Ramírez.

Unos minutos antes, el arquero colombiano ya había levantado la temperatura de los futbolistas de Newell's -que ya estaban por los aires- después de un lujo antes de agarrar la pelota.

Por ello, tras el pitazo final, fue el delantero Ramírez quien encaró primero al arquero y luego fue gran parte del plantel rosarino como Lucas Carrizo, Gabriel Arias, Francisco Scarpeccio y Santiago Solari quien empujaban y buscaban arrinconar al colombiano, que era defendido por sus compañeros.

Finalmente, después de unos segundos de tensión, Ramírez levantó al aire en varias oportunidades la tarjeta roja y restará conocer en el informe cuántas fechas de suspensión deberá cumplir el arquero.