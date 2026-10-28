El Manchester City eliminó al Brighton por 4 a 3 en la definición por penales, tras haber empatado 2-2 los 90 minutos reglamentarios, de la mano del ex arquero de Estudiantes, Gerónimo Rulli, quien atajó dos disparos.

Los goles en los 90 los hicieron Mateo Kovacic y Vitor Reis para los “Ciudadanos”, mientras que Malick Yalcouyé y Georginio Rutter anotaron para el perdedor.

Enzo Fernández fue suplente, entró recién a los 42 minutos del segundo tiempo y se hizo cargo del segundo penal para su equipo, el cual convirtió.

La tanda terminó 4 a 3 a favor del City, aun con el errado de Kovacic. Rulli, Campeón del Mundo con la Selección, le ahogó el grito a Yasin Ayari e Ivaylo Ivanov.

El rival del conjunto dirigido por Enzo Maresca en los cuartos de final será el Bournemouth, que eliminó al Aston Villa con una contundente victoria por 3 a 0, con tantos los convirtieron Adli, Cook y Rodríguez.

El Liverpool dejó en el camino al Chelsea por penales

El otro partido trascendente fue el que disputaron el Liverpool contra el Chelsea, que terminó igualado 1 a 1 en tiempo reglamentario y se definió también desde los penales.

Lo curioso es que los goles en los 90 también fueron de penal, en el primer tiempo. A los 40 minutos, Morgan Rogers anotó para el Chelsea y a los 43 Cody Gakpo igualó el trámite para los Reds.

En el segundo tiempo ingresaron los argentinos Alexis Mac Allister (Liverpool) y Valentín Barco (Chelsea), este último malogró su tiro desde el punto penal tras estallar la pelota en el palo derecho del arquero.

La serie desde los 12 pasos fue extensa, ambos equipos patearon ocho penales y finalmente el Chelsea quedó afuera por haber errado en tres ocasiones, contra dos de su rival.

En cuanto a los otros partidos del martes, el Crystal Palace le ganó 1 a 0 al Fulham gracias al gol de Nketiah. Por último, el Sunderland se impuso 3 a 2 al Brentford con goles de Talbi, Tuterov y Fofana, mientras que Wilson y Thiago descontaron para el rival.