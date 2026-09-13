VIDEO | Gimnasia vs Argentinos Juniors: así intervino el VAR tras el planchazo a Bautista Barros Schelotto

A los 39 minutos, el árbitro Sebastián Martínez Beligoy decidió expulsar correctamente por una infracción violenta ante Bautista Barros Schelotto. Fue clave la revisión de la imagen en el monitor del VAR, luego de un llamado al juez.

El árbitro determinó tras la jugada que el juego continúe con un saque lateral, pero desde el VAR decidieron intervenir y convocar al árbitro a que revise la falta. De esa manera, antes de reiniciar el juego, se acercó hasta el monitor y, al mirar detenidamente la acción, convalidó la expulsión y Prieto abandonó la cancha.

El reclamo de Barros Schelotto tras la falta / FOTOBAIRES