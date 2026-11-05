VIDEOS | Gimnasia vs Belgrano: los goles

Lucas Janson convirtió su primer gol con la camiseta de Gimnasia a los seis minutos de juego. Conectó de cabeza en forma impecable cambiando la trayectoria de la pelota y superó el esfuerzo de Cardozo para establecer la apertura del marcador en el Bosque.

A los 31, y después de una revisión que demandó un tiempo exagerado desde cualquier criterio de análisis, el árbitro Lobo Medina informó que el toque en soledad por el eje central de Auzmendi se transformó en el segundo gol tripero.