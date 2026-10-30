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VIDEOS | Goles Estudiantes RC vs Gimnasia

Por Redacción

 

VIDEO | Gol de Chelo Torres, Gimnasia 2 - 0 Estudiantes RC

A los 24 minutos el Chelo Torres conectó, sin marca, de cabeza y colocó el balón cerca del palo izquierdo decretando la apertura del marcador.

VIDEO | Gol de Nacho Fernández, Gimnasia 2 - 0 Estudiantes RC

El segundo gol tripero llegó a los 40 minutos mediante un zurdazo preciso de Nacho Fernández desde afuera del área. Los locales protestaron mucho porque en el inicio de la jugada pareció que el balón había salido cuando lo llevaba Steimbach.

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