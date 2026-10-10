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VIDEO | Goles Central Córdoba de Santiago vs Estudiantes, Torneo Clausura

Por Redacción

Sobre los 22, el Pincha llegó al gol luego de una buena jugada colectiva que realizó Miguel Monsalve. El volante sacó un remate al arco que terminó desviándose en el defensor Alejandro Martínez, descolocando al arquero.

En un minuto y medio el Ferroviario dio vuelta la historia. Primero Sequeira y luego Michael Santos anotaron a los 36 y a los 38 minutos. Para que eso suceda hubo errores groseros de Arzamendia y de Tomás Palacios en el gol del empate y de Funes Mori (una falla grosera al entregar el balón a un rival) en el segundo.

Cetre desniveló por izquierda mano de Maciel (revisión en el VAR) y penal para Estudiantes a los 48 minutos. El colombiano se hizo cargo de la pena máxima y definió de gran manera para empatar el encuentro.

Gol de Miguel Monsalve | Estudiantes 1 - 0 Central Córdoba

 

Gol de L. Sequeira | Central Córdoba 1 - 1 Estudiantes

 

Gol de Michel Santos | Central Córdoba 2 - 1 Estudiantes

Gol de Edwuin Cetré | Central Córdoba 2 - 2 Estudiantes

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