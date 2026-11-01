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VIDEO | Goles Estudiantes - Instituto, Torneo Clausura 2026

Por Redacción

A los tres minutos de juego Benedetti jugó una pelota hacia atrás, Muslera quiso amagar, se equivocó y el delantero Suárez le robó la pelota y tocó al gol con el arco libre. Fue muy grande la falla del arquero uruguayo y, por eso, segundos después hizo ademanes pidiéndoles disculpas a los hinchas albirrojos.

VIDEO | Gol de Facundo Suárez, Estudiantes 0 - 1 Instituto

A los dos minutos del complemento y en un tiro de esquina cerrado, Muslera volvió a equivocarse, le cabecearon por delante de su posición y así pasó a perder por dos goles de diferencia.

VIDEO | Gol de Leonel Mosevich, Estudiantes 0 - 2 Instituto

A los 7 minutos Córdoba también se aprovechó de una noche negra de Muslera y con remate cruzado puso el partido 3 a 0 a favor de Instituto.

VIDEO | Gol de Jhon Córdoba, Estudiantes 0 - 3 Instituto

A los 12 minutos Guido Carrillo mediante un impecable cabezazo logró el descuento Pincha.

VIDEO | Gol de Guido Carrillo, Estudiantes 1 - 3 Instituto

En el minuto 19 Tiago Palacios volvió al gol mediante una pegada precisa y al ras del piso en un hermoso tiro libre que puso el partido 3 a 2 a favor del huésped cordobés.

VIDEO | Gol de Tiago Palacios, Estudiantes 2 - 3 Instituto

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