Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil van en busca de la gloria eterna este sábado, cuando se enfrenten en la gran final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

A los 6 minutos del complemento la Mancha Verde pudo cristalizar en la red la supremacía que venía mostrando. Buena combinación en ataque donde Arias tiene un toque de pura clase y Ramón Sosa acertó ubicando la pelota a la derecha de Muslera.

VIDEO | Gol de Ramón Sosa, Palmeiras 1 - 0 Estudiantes