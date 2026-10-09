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VIDEO | Goles Gimnasia vs Atlético Tucumán, Torneo Clausura

Por Redacción

A los 38' se acentuó el fastidio de los hinchas del Lobo porque llegó el gol visitante. Godoy ubicó un tiro bajo contra el palo izquierdo, Insfrán no llegó a desviar y el visitante festejó un premio muy especial.

Gol de Atlético Tucumán, Lautaro Godoy

A los 48 minutos una falta sobre Franco Torres, que Dóvalo constató en el VAR, determinó la  correcta sanción del penal que terminó convirtiendo Marcelo Torres con tiro fuerte y cruzado.

Gol de Chelo Torres de penal para el empate de Gimnasia

VAR, chequeo y penal para Gimnasia

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