A los 38' se acentuó el fastidio de los hinchas del Lobo porque llegó el gol visitante. Godoy ubicó un tiro bajo contra el palo izquierdo, Insfrán no llegó a desviar y el visitante festejó un premio muy especial.

Gol de Atlético Tucumán, Lautaro Godoy

A los 48 minutos una falta sobre Franco Torres, que Dóvalo constató en el VAR, determinó la correcta sanción del penal que terminó convirtiendo Marcelo Torres con tiro fuerte y cruzado.

Gol de Chelo Torres de penal para el empate de Gimnasia

VAR, chequeo y penal para Gimnasia