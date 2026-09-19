A los 19 minutos Gimnasia aprovechó la mala marcación de su rival en la pelota parada y Auzmendi convirtió sin hace tanto esfuerzo conectando de cabeza por el segundo palo

VIDEO | Gol de Agustín Auzmendi, Gimnasia 1 - 0 Banfield

Gimnasia desaprovechó la oportunidad para ponerse dos goles arriba y enseguida recibió el gol del empate. Banfield convirtió mediante su mejor jugador, Lautaro Gómez. Fue mediante un zurdazo bajo que pegó en el palo derecho y se metió dejando sin posibilidades a Insfran.

VIDEO | Gol de Lautaro Gómez, Gimnasia 1 - 1 Banfield

A los 17’ llegó el segundo gol tripero gracias a una eficaz aparición ofensiva de Pedro Silva Torrejon adentro del área chica visitante.

VIDEO | Gol de Pedro Silva Torrejón, Gimnasia 2 - 1 Banfield

David Zalazar, ex Gimnasia, hizo un golazo y ahora el Lobo iguala con Banfield 2 a 2

VIDEO | Gol de David Salazar