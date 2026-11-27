Los hinchas de Estudiantes siguen sorprendiendo en la previa de la final de la Copa Libertadores. En medio de la multitudinaria movilización hacia Montevideo para acompañar al equipo frente a Palmeiras, un grupo de 22 simpatizantes decidió realizar la travesía por agua y cruzó el Río de la Plata en un velero.

Los fanáticos partieron desde el puerto de Ensenada y afrontaron unas cuatro horas de navegación hasta llegar a Colonia del Sacramento, en Uruguay. Desde allí, tienen previsto continuar el recorrido en combis hasta el estadio Centenario, escenario de la gran final.

La iniciativa surgió apenas se confirmó la clasificación del Pincha al partido decisivo. Según contó uno de los protagonistas, la idea era ofrecer lugares en la embarcación para que otros hinchas pudieran sumarse a la aventura. La respuesta fue inmediata: "En 15 minutos estaban llenas las plazas", relató.

Mientras miles de simpatizantes eligieron el Buquebús, los micros y los vehículos particulares para llegar a la capital uruguaya, estos 22 hinchas encontraron una manera diferente de acompañar al equipo de sus amores. Una travesía especial, con el sueño de regresar con la Copa Libertadores.