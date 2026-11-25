Cuando solo faltan tres días para disputar la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo, Marcos Rojo protagonizó un momento de nostalgia y emoción en la concentración de Estudiantes. Al observar una foto de su etapa infantil en las divisiones formativas del club, el experimentado defensor reflexionó sobre el camino recorrido desde sus primeros pasos en el Country de City Bell hasta este nuevo compromiso internacional.

“Es emocionante ver esta foto porque pasé mucho tiempo dentro de este club. Estoy con un gran amigo que, si bien no llegó a jugar en Primera, hoy seguimos cerca y vivimos en el mismo barrio”, expresó el zaguero al repasar la imagen de su niñez. Según relató el propio futbolista, ambos se conocieron en el predio cuando tenían diez años y hoy sostienen la amistad hasta la actualidad.

El retorno al club y la posibilidad de compartir el día a día en el Country, representa para Rojo un motivo de orgullo: "Él está chocho, feliz de que yo esté acá entrenando y compartiendo el día a día acá en el Country. Yo también trato de disfrutarlo mucho con ellos que son los que no tuvieron la posibilidad de llegar a Primera. Pero a través de mí ellos pueden sentir un poco todo esto".

Por último, Rojo se dirigió simbólicamente a aquel niño retratado en la imagen con una frase enfocada en la perseverancia y el disfrute profesional. “Le diría que no deje nunca de soñar y de luchar, que todo es posible en la vida. Ni en mi mejor sueño hubiese pensado la carrera que me tocó hacer, así que hoy trato de disfrutar día a día las posibilidades que me da el fútbol”, concluyó el referente defensivo.