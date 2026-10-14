VIDEO | La gran hazaña de Locomotora Castro: el día que venció a Jackson y se "convirtió" en Rocky Balboa

El 10 de diciembre de 1994, en el estadio de béisbol de Monterrey, Jorge Castro protagonizó una de las páginas más extraordinarias del deporte argentino. Aquella noche, en una cartelera que tenía como figura central a Julio César Chávez, el boxeador patagónico se enfrentó al estadounidense John David Jackson en un combate titular que terminó por trascender las previsiones iniciales y grabarse de manera definitiva en la memoria colectiva.

Durante los primeros ocho asaltos, el desarrollo de la pelea fue sumamente adverso para el argentino. Jackson impuso una superioridad notable sustentada en su velocidad y en la precisión de sus envíos, un castigo sistemático que dejó al retador con el rostro visiblemente inflamado y un sangrado constante que manchó la indumentaria del árbitro Stanley Christodoulou. El dominio del estadounidense era tan abrumador que, al cabo del octavo round, la supervisión médica evaluó seriamente la conveniencia de suspender las acciones para resguardar la integridad física de Castro.

Sin embargo, el criterio médico concedió un margen adicional. En el noveno asalto, en un contexto donde el desarrollo del combate parecía sentenciado, Jackson disminuyó la intensidad de guardia y evidenció un exceso de confianza. Esa rendija fue aprovechada por Castro, quien conectó un certero gancho de izquierda que derribó a su rival y decretó un nocaut tan sorpresivo como memorable.

Años más tarde, el propio protagonista sintetizaba aquella experiencia con el tono descontracturado que conservaba fuera del cuadrilátero. En una entrevista concedida a la televisión pública, al rememorar las alternativas de la contienda, admitió el nivel de hostilidad que debió soportar sobre el ring y reconoció que la diferencia de velocidad le había significado un obstáculo severo durante gran parte de la noche. Al mismo tiempo, explicó que recurría a una estrategia de desgaste y simulación de vulnerabilidad para inducir el relajamiento de sus oponentes antes de buscar el golpe definitivo.

Aquel triunfo en territorio mexicano ratificaba el excelente momento deportivo que atravesaba el santacruceño, quien pocos meses antes, el 12 de agosto de ese mismo año en Tucumán, se había consagrado campeón mundial de la categoría medianos de la Asociación Mundial de Boxeo tras superar a Reggie Johnson. El impacto de la victoria ante Jackson trascendió las fronteras nacionales y obtuvo el reconocimiento de la prensa especializada internacional, al punto de que la prestigiosa revista The Ring galardonó el enfrentamiento como la pelea de 1994 y distinguió el noveno asalto como el mejor de aquel período.

Con el paso del tiempo, la gesta de Monterrey quedó asociada de manera inevitable a la figura de Rocky Balboa. Tal como sucedía con el personaje cinematográfico interpretado por Sylvester Stallone, la imagen de Castro resistiendo un castigo impiadoso y encontrando la victoria al borde del colapso resumió su espíritu pugilístico. Su trayectoria continuó durante más de una década con combates ante figuras internacionales y una popularidad que excedió el ring, pero aquella noche de diciembre de 1994 quedó consagrada como el testimonio definitivo de su capacidad para revertir la historia.