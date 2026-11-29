La derrota de Estudiantes por 1 a 0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores generó repercusiones y una de las reacciones más particulares fue la de Flavio Azzaro. El periodista realizó un video con un tono irónico en el que se refirió a la mística, el carácter y el recorrido del Pincha durante el certamen continental.

Con reiteraciones y un marcado sarcasmo, Azzaro planteó una pregunta sobre cómo debía definirse a un equipo que llegó a la final con todos esos atributos, pero no pudo quedarse con el título. “Cuando un equipo con tanta mística, tantos huevos, pierde, ¿qué significa?”, lanzó al comienzo de su intervención.

Luego, se dirigió directamente al club platense y, en tono burlón, le recomendó quedarse con los triunfos obtenidos durante la Copa, como las victorias ante Universidad Católica, Corinthians y la clasificación frente a Flamengo. “Quedate con el recorrido, quedate con eso. No le des bola a la premisa de ganar, ganar, ganar, lo único que importa es ganar”, ironizó.

El periodista también hizo referencia a los miles de hinchas que viajaron a Montevideo y al aliento de la tribuna albirroja. En ese tramo, destacó la fiesta de los simpatizantes de Estudiantes, aunque mantuvo el tono provocador de todo el video.

Finalmente, Azzaro anticipó que la derrota seguirá generando repercusiones durante los próximos días y semanas. También vinculó el escenario posterior a la final con la relación entre Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia, en una referencia a las diferencias que mantienen ambos dirigentes.