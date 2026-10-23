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VIDEO | Los hinchas de Flamengo ningunearon a Estudiantes: "Não conhecemos jogadores"

Por Redacción

En la previa de la semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo, EL DIA habló con hinchas del Mengão en el Maracaná y les hizo una pregunta concreta: ¿cuántos jugadores del Pincha conocían?

Las respuestas sorprendieron por el poco conocimiento que demostraron sobre el plantel albirrojo. Entre las consultas y los nombres que fueron surgiendo, algunos simpatizantes brasileños apenas pudieron reconocer a Fernando Muslera, principalmente por su pasado en la selección uruguaya.

El arquero, con una extensa trayectoria internacional y varios años defendiendo el arco de Uruguay, fue uno de los pocos futbolistas de Estudiantes que logró superar la prueba de los hinchas del Flamengo. El resto del plantel resultó mucho menos familiar para los consultados.

Entre el desconocimiento y algunas respuestas que ningunearon al equipo platense, el video refleja cómo vivían los hinchas del Fla la previa del cruce decisivo ante el Pincha en el mítico estadio de Río de Janeiro.

🎥 Mirá las respuestas de los hinchas de Flamengo ante la pregunta de EL DIA.

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