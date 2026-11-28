El entretiempo de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras tuvo un espectáculo musical en el Estadio Centenario de Montevideo. Sampaio DJ estuvo a cargo del show y sorprendió con dos apariciones especiales: Mauro Boselli y Felipe Melo.

Los exfutbolistas se sumaron a la presentación y se llevaron las miradas de los hinchas en una pausa que tuvo música y entretenimiento en medio de la definición continental.

Así, el espectáculo también tuvo su lugar en una final que enfrentó al Pincha con el Verdao por el título más importante del fútbol sudamericano.