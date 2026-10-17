VIDEO.- Preocupación por Dibu Martínez: lo sacaron inmovilizado y en camilla en la Premier League

Un fuerte golpe en plena disputa a aérea obligó al arquero argentino Emiliano Martínez a dejar el terreno de juego en camilla, durante el desarrollo del segundo tiempo del encuentro que su equipo, el Chelsea, disputaba como visitante frente al Everton en una nueva jornada del torneo inglés.

La incidencia se produjo cuando transcurrían veinte minutos del complemento y el conjunto local dispuso de una pelota parada cerca del área visitante. Tras un centro enviado desde la izquierda por el mediocampista Kiernan Dewsbury-Hall, el guardameta surgido en las divisiones inferiores de Independiente salió a cortar con los puños y colisionó de manera violenta contra el defensor rival Jarrad Branthwaite. Tras el impacto, el futbolista quedó tendido sobre el césped sin poder reincorporarse.

De inmediato ingresaron los cuerpos médicos de la institución para evaluar el estado del jugador. La atención sobre el césped se prolongó durante ocho minutos, lapso en el cual los profesionales le colocaron un cuello ortopédico de manera preventiva y le suministraron oxígeno antes de retirarlo del campo de juego en camilla, bajo los aplausos de los espectadores. En su lugar ingresó el arquero belga Mike Penders para completar el tramo final del cotejo, mientras el cuerpo técnico aguarda los estudios correspondientes para conocer la gravedad de la lesión. Al momento del episodio, el equipo londinense se imponía por 1 a 0 gracias a un tanto convertido por Pedro Neto.

Durante la primera etapa, el guardameta argentino ya había protagonizado una acción singular al ser sancionado por el árbitro principal debido a una demora en la reanudación del juego. En esa jugada, el juez aplicó la regla vigente de retención máxima del balón con los pies o las manos, lo que derivó en la concesión de un tiro de esquina favorable al Everton.



