VIDEO | ¡Tranquilo, Brahian! El ex Gimnasia Alemán le dio un cabezazo al banco tras un cambio

El ex Gimnasia Brahian Alemán volvió a ser protagonista, esta vez por una reacción de furia en el fútbol uruguayo. El ex jugador de Gimnasia no se tomó nada bien la decisión del entrenador de Cerro de reemplazarlo y descargó su enojo con un cabezazo contra uno de los hierros de la estructura del banco de suplentes.

El episodio ocurrió durante el partido ante Defensor Sporting, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. Alemán, que venía jugando condicionado por una tarjeta amarilla recibida en el primer tiempo por protestar, fue sustituido a los 66 minutos y dejó en evidencia su malestar con el cambio.

Sin embargo, la reacción del mediocampista quedó en segundo plano frente a la remontada de Cerro, que consiguió una victoria por 3-2 como visitante, pese a jugar con diez futbolistas y estar dos goles abajo.

Cerro lo dio vuelta con uno menos

El equipo dirigido por Mauricio Larriera había comenzado mejor y abrió el marcador a los 16 minutos, con una definición de Xavier Biscayzacú tras un centro bajo de Nicolás Wunsch.

La situación se complicó todavía más para Cerro cuando Damián Suárez fue expulsado por doble amonestación a los 58 minutos. Además, durante el entretiempo había sido expulsado el suplente Emiliano Sosa.

Con diez jugadores y una desventaja de dos goles, Cerro encontró una reacción inesperada en el tramo final. Agustín Miranda, quien había ingresado desde el banco, descontó de cabeza a los 77 minutos y, a los 86, el capitán Alejo Macelli marcó el empate, también por vía aérea.

Finalmente, Cerro completó la remontada y se quedó con un triunfo por 3-2 en el estadio Franzini, en un partido que tuvo de todo: expulsiones, una remontada y el enojo de Brahian Alemán, cuyo cabezazo contra el banco quedó registrado en video.