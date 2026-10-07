VIDEO | Tras una noche en la que resonó el "Chiqui Tapia botón", así se retiró el presidente de AFA del Monumental

El partido despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental dejó otras escenas que trascendieron lo estrictamente deportivo e institucional. Antes del inicio del amistoso frente a Benín, un sector de los hinchas ubicado en la tribuna Centenario entonó cánticos contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, con la frase "Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p... la p... madre que te parió", una manifestación de descontento que rápidamente encontró eco en otros sectores del recinto.

La protesta estuvo motivada por el malestar acumulado en torno a la actualidad del fútbol local y, de manera puntual, por el costo de las localidades fijado para un encuentro con características particulares por tratarse de la última presentación del capitán del seleccionado en el país. Aquellas expresiones hostiles se reprodujeron en cuatro oportunidades a lo largo de la jornada: tres veces antes del comienzo del encuentro y una cuarta ocasión una vez finalizado el partido, momento en el cual la intensidad de los reclamos aumentó tras el cierre del espectáculo de drones y las proyecciones en homenaje a Messi.

A raíz de este clima adverso, el dirigente adoptó una postura inusual y optó por no ingresar al campo de juego para acompañar a la delegación durante los festejos, un protocolo que suele cumplir habitualmente en los compromisos del equipo nacional.

Una vez concluido el evento, Tapia abandonó las instalaciones del estadio y cruzó la zona mixta con destino a la salida. Durante ese trayecto, el titular de la AFA evitó realizar declaraciones ante la prensa que aguardaba en el lugar y se retiró en silencio tras una noche marcada por los cuestionamientos desde las tribunas.