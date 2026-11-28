La final de la Copa Libertadores tuvo un comienzo inesperado en el Estadio Centenario de Montevideo. Un inconveniente con la Spidercam, la cámara aérea utilizada para transmitir imágenes del partido, obligó a retrasar cuatro minutos el inicio del encuentro entre Estudiantes y Palmeiras.

El episodio ocurrió cuando los futbolistas de ambos equipos ya habían ingresado al campo de juego y se realizaban los últimos preparativos para el comienzo del partido. En ese momento, el dispositivo de filmación quedó enganchado en una réplica inflable del trofeo de la Libertadores, ubicada en el centro de la cancha.

La situación obligó a detener los preparativos mientras se intentaba liberar la cámara y resolver el inconveniente. Finalmente, tras cuatro minutos de demora, todo quedó solucionado y la final pudo comenzar en Montevideo.