VIDEO | Unión vs. Estudiantes: los goles

A los 39 minutos Estudiantes se puso en ventaja gracias a un centro, con desvío incluido, donde Mansilla no respondió de buena manera. Eric Meza festejó mucho la conquista y así el Pincha se puso en ventaja.

A los cuatro minutos del segundo tiempo apareció solo Tarragona adentro del área, por el segundo, palo para conectar un buen centro y así igualó el partido.

A los 18 minutos Marcelo Estigarribia fusiló a Muslera de frente al arco y Estudiantes, en su peor momento en el juego, pasa a perder 2 a 1.

En la última jugada del partido, Erik Ramírez anotó el tercer gol del partido para sentenciar las acciones.