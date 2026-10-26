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VIDEO | Unión vs. Estudiantes: los goles

Por Redacción

A los 39 minutos Estudiantes se puso en ventaja gracias a un centro, con desvío incluido, donde Mansilla no respondió de buena manera. Eric Meza festejó mucho la conquista y así el Pincha se puso en ventaja.

A los cuatro minutos del segundo tiempo apareció solo Tarragona adentro del área, por el segundo, palo para conectar un buen centro y así igualó el partido.

 

A los 18 minutos Marcelo Estigarribia fusiló a Muslera de frente al arco y Estudiantes, en su peor momento en el juego, pasa a perder 2 a 1.

En la última jugada del partido, Erik Ramírez anotó el tercer gol del partido para sentenciar las acciones.

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