Video y fotos | Clima copero en La Plata: previa efervescente en las adyacencias de UNO

La ciudad ya palpita una noche especial. A horas del comienzo del duelo entre Estudiantes y Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, las inmediaciones del estadio Jorge Luis Hirschi se llenan de color, expectativa y clima copero.

El Pincha afronta un desafío clave en su camino hacia la final del máximo certamen continental, frente a un rival brasileño de peso. La expectativa de los hinchas se hace sentir en las calles cercanas a UNO, donde se vive una previa cargada de pasión y ansiedad por el pitazo inicial.

Con el sueño de dar el primer paso hacia la clasificación, Estudiantes buscará hacerse fuerte en casa y sacar una ventaja de cara a la revancha. La Plata, mientras tanto, se prepara para una noche en la que el fútbol vuelve a ocupar el centro de la escena.

Fotos: Nicolás Braicovich

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