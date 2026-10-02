VIDEO. Estudiantes vs Platense: el gol de Lencina

Jugar tan flojo no fue gratuito para Estudiantes. A los 38 minutos, Lencina anotó de cabeza en el primer palo, ganándole en el anticipo a Fernando Muslera y poniendo el partido 1 a 0 para el Calamar.

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