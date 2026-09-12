A los 19 minutos llegó el gol de Estudiantes en su mejor elaboración ofensiva. Neves filtró un buen pase, Cetre envió el centro y Gaich apareció por el centro para conectar con fuerza de derecha y poner al Pincha en ventaja.

Pero la diferencia duró poco. A los 23, Estudiantes defendió mal ante un centro desde la derecha y Mainero aprovechó la desatención de la última línea para sacar una gran volea que superó el esfuerzo de Iacovich. Así, Estudiantes y Platense quedaron 1 a 1, en un partido en el que el empate volvió a dejar expuesta la fragilidad defensiva del equipo albirrojo.

Cuando todo parecía que iba derechito hacia el empate, Estudiantes evitó reproches de su gente y pasó a ganar ante Platense gracias a un remate fortísimo de Carrillo en tiempo de descuento.

VIDEO | Gol de Estudiantes, Guido Carrillo

VIDEO | Gol de Estudiantes, Adolfo Gaich





VIDEO | Gol de Platense, Gastón Mainero