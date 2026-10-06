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VIDEOS | Insultos para Chiqui Tapia en el Monumental en la previa de la despedida de Messi

Por Redacción

Los cánticos contra el presidente de la AFA surgieron desde la popular baja Centenario y luego se replicaron en la platea Belgrano.

En la previa de la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina, los hinchas que llegaron al estadio Monumental apuntaron sus cánticos contra Claudio “Chiqui” Tapia.

Los insultos comenzaron en la popular baja Centenario y luego se replicaron en la platea Belgrano. Entre los cánticos se escuchó: “Chiqui Tapia, botón, Chiqui Tapia, botón, sos un hijo de p..., la p... que te parió”.

La situación se produjo antes del partido de la Selección argentina, en una jornada marcada por la presencia de Messi y su último partido en el país con la camiseta del seleccionado.

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