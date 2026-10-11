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Vinicius hizo un gol y no solo se lo anularon: vio la roja por agresión a un rival

X (@VillarrealCF)

Por Redacción

Vinicius protagonizó una de las jugadas más insólitas de la fecha de LaLiga. El delantero del Real Madrid -que saltó desde el banco de relevos- había convertido el segundo gol de su equipo ante Villarreal, pero la intervención del VAR cambió el desenlace: el árbitro anuló el tanto y lo expulsó con tarjeta roja directa por tirarle del pelo a Nathan Saliba, futbolista del conjunto visitante. Si al brasileño lo sancionan con dos partidos de suspensión se perdería el derbi ante Barcelona.

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