VIVO desde Córdoba | Estudiantes define la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia

Estudiantes afrontará esta noche un nuevo desafío en Córdoba. Desde las 20, en el estadio de Belgrano, se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza por la Supercopa Argentina, en un partido que pondrá en juego un título pendiente de la temporada pasada y una nueva posibilidad de ampliar su palmarés.

El equipo de Alexander Medina llegó anoche a la capital cordobesa y espera por un encuentro que aparece en un momento particular de la temporada. Es que, aunque el Pincha buscará sumar otra estrella a su historia, también tiene puesta la mirada en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, que se disputará el próximo 28 de noviembre en Montevideo.

Con ese escenario, el entrenador analiza cómo conformar el equipo y no se descarta que realice algunas modificaciones para evitar riesgos físicos. Joaquín Correa quedó afuera por un desgarro de grado 2 y su presencia en la final continental está en duda. Además, Alexis Castro arrastra una molestia física y también es seguido de cerca.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir EL DIA en la previa, Medina analiza disponer una línea de cinco defensores, un esquema similar al que utilizó en el Maracaná frente a Flamengo. En principio, la formación incluiría a Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo y Joaquín Tobio Burgos, quien podría ocupar una posición de lateral izquierdo con características más ofensivas.

En la mitad de la cancha aparecerían Baltasar Rodríguez y Ezequiel Piovi, mientras que Fabricio Pérez y Tiago Palacios completarían el sector ofensivo junto a Guido Carrillo. Si el delantero no está desde el arranque, su lugar podría ser ocupado por Adolfo Gaich. La ausencia de Correa también condiciona las alternativas para el ataque.

La formación todavía no fue confirmada oficialmente, pero el cuerpo técnico deberá encontrar un equilibrio entre la intención de ir en busca del título y la necesidad de administrar las cargas físicas en la recta final de la temporada.

Un título pendiente de la temporada pasada

La Supercopa Argentina enfrentará a los campeones de dos competencias de 2025. Estudiantes obtuvo el Trofeo de Campeones tras vencer a Platense, mientras que Independiente Rivadavia se quedó con la Copa Argentina al derrotar a Argentinos Juniors.

El encuentro debió disputarse anteriormente, pero distintas cuestiones del calendario postergaron su realización. Ahora, ambos equipos tendrán la oportunidad de sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Para el conjunto mendocino, dirigido por Alfredo Berti, también será una oportunidad importante. Independiente Rivadavia tuvo una destacada participación internacional, fue primero en su grupo de la Copa Libertadores y llegó a los octavos de final, instancia en la que quedó eliminado por penales frente a Fluminense.

El equipo ya no cuenta con Sebastián Villa, quien dejó la institución para incorporarse a Boca, y tampoco tendrá a Maxi Salas, afectado por una lesión. De todos modos, conserva una estructura competitiva y buscará aprovechar la oportunidad de conseguir otra consagración.

Estudiantes, por su parte, intentará resolver primero el compromiso de esta noche antes de enfocarse de lleno en la final continental. La cita en Córdoba representa una nueva oportunidad de sumar una estrella, aunque con la exigencia de administrar los recursos para llegar en las mejores condiciones al partido más importante del año.

El encuentro comenzará a las 20 y podrá seguirse minuto a minuto a través de EL DIA.