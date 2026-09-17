VIVO | EL DIA en BRASIL y las primeras sensaciones tras la hazaña de San Pablo

(VIDEO.- Martín Cabrera desde San Pablo).- Estudiantes vuelve a estar entre los cuatro mejores de América. Después de 17 años, el equipo platense se metió nuevamente en las semifinales de la Copa Libertadores tras protagonizar una noche épica en Brasil: venció 1 a 0 a Corinthians en el Neo Química Arena y se quedó con una clasificación que quedará para la historia.

El gol llegó a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando Alexis Castro aprovechó una gran acción individual de Tomás Palacios, una de las figuras de la serie, y definió para poner al Pincha en ventaja. El resultado terminó haciendo justicia a lo ocurrido durante la llave: Estudiantes había sido superior en el partido de ida en La Plata y volvió a mostrar su carácter en Brasil, incluso después de sufrir la salida por lesión de Joaquín Correa.

El tramo final tuvo todos los condimentos de una noche inolvidable. Corinthians fue en busca del empate y, ya en tiempo agregado, encontró un penal por una mano de Federico González Pírez. Memphis Depay, una de las principales figuras del conjunto brasileño, asumió la responsabilidad y ejecutó el remate, pero la pelota se fue por encima del travesaño. El estadio quedó en silencio y, segundos después, llegó el final.

Más de 1.500 hinchas que viajaron desde La Plata y distintos puntos del país desataron el festejo. Estudiantes volvió a hacer historia y, 17 años después de su última semifinal, está otra vez entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Ahora espera por su próximo rival, que podría ser Flamengo, en una instancia que se disputará en octubre. El Pincha vuelve a mirar de frente a la historia grande de América.