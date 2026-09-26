Vojvoda y la posibilidad de mantener el dibujo táctico

El técnico de la Academia, Juan Pablo Vojvoda, podría repetir el equipo que viene de ganarle a Sarmiento para enfrentar a Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina aunque está latente la chance del regreso de Ezequiel Cannavo al equipo titular.

Si bien el equipo todavía no está confirmado, la idea de Juan Pablo Vojvoda tras los primeros entrenamientos sería repetir la misma formación que derrotó a Sarmiento por el Clausura de la Liga Profesional.

En todo caso, la duda del entrenador pasa por el regreso de Ezequiel Cannavo, quien se recuperó de una molestia muscular. El lateral podría volver en la línea de cuatro defensores o el DT poodría sostener a Gonzalo Escudero desde el inicio para apostar por el 3-5-2, aunque hay pocas chances de que el DT cambie.

La buena imagen que la Academia dejó en la victoria sobre Sarmiento le dio argumentos al técnico para sostener la idea que plasmó en cancha en su última presentación. Justamente con esta victoria, el equipo de Avellaneda cortó una racha de ocho jornadas sin triunfos en el Torneo Clausura.

A la espera de la confirmación por parte del entrenador, la probable formación de Racing ante Boca sería con Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico; Lautaro Díaz y Adrián Martínez.

“Vi un equipo que se adaptó fácilmente a la línea de tres y que estuvo sólido en lo defensivo. Para construir no cambió mucho, porque Leonel Pérez no tuvo que retroceder tanto. Buscamos opciones para que le llegue la pelota las veces que le tiene que llegar y tratar de generar situaciones para que él se sintiera lo más fuerte posible. Se puede llegar asociándose, con carrileros (Ignacio Rodríguez y Matías Zaracho) y con un juego más directo, provocando las disputas más directas con Maravilla”, había dicho Vojvoda tras la victoria sobre Sarmiento. La chance de jugar con Cannavo y una estructura algo más defensiva parece no tener peso.