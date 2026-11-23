La final de Estudiantes en el estadio Centenario remueve muchísimas historias y emociones en los hinchas, ya que se cruzarán vivencias de los que ahora son abuelos o padres con hijos y nietos. Es que hace 56 años el Pincha jugó ahí mismo contra idéntico rival y el círculo de la vida los vuelve a poner frente a frente. Fueron miles y muchos todavía siguen alentando al equipo en cada partido. A continuación, algunas de las historias que todavía se escuchan.

“Es todo emoción…”, dice y se le llenan sus ojos de lágrimas. Es Juan Manuel Cancio, abogado jubilado que el 16 de mayo de 1968 estuvo en el estadio Centenario junto a su padre y amigos. Ahora hará el mismo recorrido pero junto a sus hijos Pedro y Juan Manuel. “Más no le puedo pedir a Estudiantes”.

Recuerda que salió del puerto de Buenos Aires. Que hacía un frío terrible y que viajaron toda la noche arriba de un Vapor de la Carrera de los hermanos Mihanovich que iba directo a Montevideo. “Para pasarla mejor nos tomamos una caña en la cubierta, fue la primera vez que probé alcohol, ja”. Llegaron en el amanecer y luego de descansar un poco en el hotel salieron a recorrer las calles llenas de hinchas con camisetas rojas y blancas.

“En la cancha estuvimos en la platea América. Ahí había más hinchas del Pincha que de todos modos estaban por todos lados. Fuimos mayoría esa noche”, siguió con su relato. Del partido dijo que se acuerda poco, que se abrazó con su papá y que la vuelta fue una locura. Tenía 16 años y después vio todas las finales que jugó el equipo, incluso la de Old Trafford. “Solo me faltaron dos, el tercer partido de la Interamericana y la de Lima 1971”.

Luis Viña, porteño radicado en Santa Fe varios meses al año estuvo presente esa noche y ahora repetirá la experiencia. Su recorrido fue en el viejo Aliscafo, que era una especie de lancha grande que iba rápido y se bromeaba que no tocaba el agua.

Otro de los presentes antes y ahora será Daniel Demaría Massey, hoy con mucha experiencia pero antes un niño lleno de ilusión. “Seguimos la campaña con familiares y amigos como Néstor Demaría Massey y Chichita Saborido, con quienes empezamos a ir a todos los partidos desde La Tercera que Mata”, arrancó con su relato.

“Estuvimos en Avellaneda el partido contra Independiente, cuando el tren paró en la curva y bajamos por ese terraplén que estaba frente a la cancha. Fue el principio de una aventura inolvidable”, continuó.

Recordó que siguió toda la campaña del ‘68 y que en la revancha contra Racing en el Monumental nació la canción “si ves una Bruja montada en una escoba es Verón que está de joda...”. Es que esa noche hizo un gol de chilena para darle la clasificación a la final. “No lo podíamos creer”.

Después del triunfo en La Plata y la derrota en San Pablo llegó la final. “Mi papá compró las entradas en un paquete turístico y fuimos con un vecino, Rogelio Marchetti y dos amigas de mi mamá”, arrancó el relato. Fueron en Ferri hasta Colonia del Sacramento y desde allí en colectivo hasta Montevideo. “Nos hospedamos en el hotel Carrillón y había tanta gente de Estudiantes que se nos hacía difícil conseguir un lugar para comer”.

“Ye tenía 10 años y me acuerdo que pasaron unos hinchas de Peñarol y me sacaron el gorro de lana que me había tejido mi mamá… No me olvido más que se acercó un señor de Nacional y me regaló el suyo y me dijo que era para que no creyera que todos los uruguayos eran iguales”, recordó esta anécdota que hoy parece irreal por la amistad entre las hinchadas.

El partido, dice, fue increíble. Desde el gol de Ribaudo hasta el final de la Bruja Verón. “Fue la primera vez que vi a mi papá llorar. Imagínate que esa época los hombres no lloraban en público. No me lo olvido más”, se emocionó otra vez con el recuerdo.

Ahora viajará con su hija María Luz. Todo era alegría hasta que salieron a la venta las entradas. Pudo sacar una con su número de socio pero no consiguió para su hija. Gastó 250 dólares. “Me voy a quedar con ella en la puerta del estadio o en donde sea. Lo quiero vivir con ella como mi papá lo hizo conmigo hasta 56 años”, destacó.

Juan Antonio Martínez es otro de los que repetirá la historia. Hoy es psiquiatra y atiende en el centro de La Plata. En mayo de 1968, con apenas 13 años, estuvo en el Centenario con su padre Juan Carlos Martínez Mendiberry y tuvo el privilegio de viajar en avión, algo que en la época no era moneda corriente. “Salimos sobre la hora en un avión Back One Eleven que ese día hizo su primer vuelo”. El sábado estará allí otra vez, con su hija Delfina y amigos. Su vida le vuelve a poner delante de sus ojos un momento de su vida que lo marcó para siempre. Estuvo en Montevideo mil veces más e incluso ya fue alentar a Estudiantes contra Nacional y Peñarol. Pero esta vez es especia. Es diferente. No sabe explicarlo pero entiende que su vida se siente removida y cargada de emociones que van más allá de un partido de fútbol, que es precisamente el disparador de todo.

El juez Claudio Bernard fue otro de los que tuvo la suerte de estar presente en la consagración de Estudiantes en el estadio Centenario. Fue con su padre, como también después lo hizo en la final de 1970 contra Peñarol. Era un pibe que no imaginaba todo lo que iba a depararle la vida. Se siente un afortunado y muy feliz de volver a vivir algo similar.

“Lo que más lamento es que no esté presente Juan Ramón Verón, mi amigo. Sé lo que hubiera disfrutado de este momento porque pasé años escuchando lo feliz que fue. Seguramente desde dónde esté va a alentar como nosotros”, relató en diálogo con este diario.

Otra historia que se cruza es la de la familia Carreras. Jorge Alberto fue quien estuvo ahí en un viaje interminable ya que primero fue en un colectivo que salió con hinchas desde La Plata al estadio Pacaembú y terminó en el Centenario. Fueron dos semanas para la historia. Pero lo que más quedó de esos días lo cuenta uno de sus hijos. “Cuando se murió vino un amigo que iba con él a la cancha y nos dijo que siempre decía que quería que tiraran las cenizas en el arco de 57 porque ahí había visto el mejor gol de su vida: el de la Bruja Verón”. Por eso este partido con Palmeiras trasciende lo que propiamente indica que será una final de Copa Libertadores: es mucho más, es una historia familiar, recuerdos múltiples y emociones que van a ir más allá de los 90 o 120 minutos. Y mucho más allá del resultado.