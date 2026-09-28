Volvió a las prácticas con la mira en Mendoza

Tras el descanso del sábado, el plantel albiazul regresó a los entrenamientos para una semana de trabajo corta que terminará con el viaje a Mendoza del próximo jueves para jugar el viernes a las 21.30 ante Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini ubicado en el Parque San Martín de la ciudad cuyana.

Recién mañana o el miércoles habrá indicios del equipo que piensa parar Ariel Pereyra para enfrentar al puntero de la tabla anual, a esat altura de la temporada el principal candidato a quedarse con el título de campeón del año por el puntaje acumulado entre los torneos Apertura y Clausura.

En el regreso a los entrenamientos, los futbolistas hicieron tareas físicas en el gimnasio y después distintos trabajos con pelota en la cancha número 2 del predio de Abasto. En el último ensayo de la semana pasada en el Bosque, el Pata dispuso una práctica de fútbol once contra once pero con titulares y suplentes mezclados, por lo que recién esta semana hará fútbol formal.

Es un hecho que Ignacio Miramón volverá a la titularidad tras su ausencia en el empate frente a Banfield en el que cumplió la sanción por llegar a las cinco tarjetas amarillas acumuladas. Más allá de haber aportado nuevamente en la pelota detenida ante el Taladro, lo más probable es que Nicolás Barros Schelotto deje la alineación titular.

Después, todo dependerá del análisis que haya hecho el cuerpo técnico de la actuación ante Banfield. Hasta ahora Pereyra ha resptado el dibujo ofensivo con Agustín Auzmendi como único delantero pese a que Marcelo Torres ya ha tenido algunos ingresos desde el banco de relevos.

Lucas Janson es, quizá, el jugador que más expone su titularidad. Más allá de su buen ingreso en la derrota 2-3 ante Gimansia de Mendoza, hasta ahora el delantero que llegó desde Boca no ha rendido en la medida de lo esperado. Franco Torres fue alternativa ante Argentinos Juniors y Manuel Panaro entró frente a Banfield pero ninguno empuja desde afuera para quitarle el lugar.

Para este compromiso en Mendoza ya están en condiciones de regresar el colombiano Harlen Castillo y el central Juan Cruz Cortazzo, ambos recuperados de sendas lesiones. En el caso del arquero, superó una pequeña intervención quirúrgica por una rotura de meniscos luego de su único partido en el Lobo (ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina) y aspira a meter algún partido como titular en el tramo final de la competencia. Tampoco hay que descartar para el banco a Facundo di Biasi.

Quien debe esperar es Jeremías Merlo, en plena recuperación tras un nuevo desgarro. El juvenil de Los Hornos continúa entrenando de modo diferenciado y seguramente deberá esperar todavía un par de fechas para ser considerado nuevamente para el banco de relevos.