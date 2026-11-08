Volvió para esto: tercera estrella para Paredes

Ya en el pedestal de los ídolos de la modernidad en Boca, Leandro Paredes sigue escribiendo su historia de amor con el Xeneize, que también tiene muchos capítulos de gloria. Mientras aguarda por un 2026 en donde podría seguir escribiendo páginas doradas, logró el primer objetivo, el quedarse con el título de liga como líder de la tabla anual, que consiguió de manera agónica gracias al gol de Enner Valencia a los 96’.

El mediocampista de 32 años, que debutó con la camiseta azul y oro en el año 2010, ya sabía lo que era alcanzar la gloria con el conjunto de la Ribera, ya que formó parte del plantel que obtuvo el Torneo Apertura 2011 con Julio César Falcioni como DT y luego de la Copa Argentina 2011/12, el segundo y último título que tenía en su palmares hasta la tarde de ayer, pero donde sin embargo no había sumado minutos.

Sin embargo, este tercera estrella luego de su retorno desde el fútbol europeo, tiene un sabor especial, ya que es el primero donde es figura, referente y capitán de un equipo que tanto en su presencia como en su ausencia, lo sintió en todo aspecto.

Ahora, será momento de festejar para el futbolista que supo ser campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina, pero inmediatamente tras un breve descanso, tanto él como sus compañeros deberán seguir trabajando, ya que hasta fin de año, Boca se tendrá por delante la posibilidad de seguir sumando estrellas, como el Torneo Clausura, Copa Argentina y un título continental, como la Copa Sudamericana.

Así, pese a su rica y extensa trayectoria, que incluye clubes como Juventus, PSG y Roma, por ser hincha y por el rol cumplido desde su retorno al fútbol argentino, este capítulo de gloria, seguramente sea valorado de otra forma por el número 5 xeneize, que alcanzó su tercer título con la institución que lo vio nacer como futbolista y de la que también es hincha. Para esto volvió Leandro Paredes a vestir sus colores de toda la vida, para volver a sentir lo que es alcanzar la gloria con los colores que lleva en su corazón.