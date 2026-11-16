Vuelta a las prácticas con la mente en el rojinegro

Luego del amistoso del sábado ante River Plate en el Monumental, el plantel albiazul retomará esta mañana los entrenamientos con vistas al partido por los octavos de final del Torneo Clausura ante Newell’s Old Boys en e Bosque.

Más allá de la derrota 2 a 0 ante el millonario, lo más importante para el equipo del Pata Pereyra es la búsqueda de rodaje teniendo en cuenta que serán 18 días de parate entre la victoria sobre Belgrano y el partido contra la Lepra.

En ese partido, el cuerpo técnico albiazul no guardó nada y puso como titulares a quienes asoman para jugar ante Newell’s: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi.

Los únicos que no tuvieron actividad ante River fueron Nicolás Barros Schelotto y Maximiliano Zalazar, aunque solo por precaución ya que ambos arrastran pequeñas sobrecargas musculares. Como contrapartida, Pereyra recuperó a Agustín Colazo, quien sumó minutos en el equipo titular (en reemplazo del Chelo Torres) y en el suplente, que igualó 1 a 1. El delantero que llegó de Unión lleva tres goles con la casaca albiazul.

Por otra parte, Jeremías Merlo también sumó minutos tras una lesión muscular y Gonzalo Errecalde -otro futbolista que viene de una prolongada inactividad- desplazó a Juan Cruz Cortazzo del segundo equipo.

Juega el femenino

El equipo dirigido por Silvana Villalobos, que viene de vencer a Belgrano por 2 a 1 en El Bosquecito, visitará esta tarde desde las 15.00 a Huracán en el predio La Quemita. Las alternativas del encuentro se podrán seguir a través de lfp. play.

El equipo tripero, de floja campaña, tiene 10 unidades y marcha en el decimotercer lugar de la tabla, mientras que su rival tiene un punto menos al inicio de esta decimocuarta fecha del campeonato.