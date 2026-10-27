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COMIENZA A PALPITARSE EL SUPERCLÁSICO

Vuelve Blanco y Villa sería titular el domingo

Lautaro Blanco regresa el domingo a la titularidad ante River / @boca

Por Redacción

Después de la victoria sobre Independiente, el Vasco les dio el día libre a los jugadores, y hoy por la tarde regresarán a las prácticas pensando en el Superclásico del domingo ante Boca, a jugarse en la Bombonera a partir de las 15.

Y en ese sentido, el entrenador Rodolfo Arruabarrena tendrá varios días por delante para conformar el mejor equipo que enfrentará a River, con la posibilidadde coronarse campeón de la Tabla Anual en caso de ganar y que Central pierda en Junín ante Sarmiento.

Para el domingo, se produciría el regreso a la titularidad del lateral izquierdo Lautaro Blanco, quien no estuvo presente el domingo en la cancha de Independiente por decisión del Vasco, que entendió que era necesario un descanso ya que venía un enorme trajín (jugó los 24 partidos de la era Arruabarrena).

De confirmarse su presencia ante River, el que dejaría el equipo es Malcom Braida.

Además, ya se especula con la posibilidad de que el colombiano Sebastián Villa pueda meterse en el equipo en lugar del juvenil Leonel Flores, por lo que el equipo se plantaría en cancha con un dibujo táctico definido: 4-3-3.

En tanto que Leandro Paredes, que jugó los noventa minutos ante Independiente (la idea era que permaneciera en cancha solo 60), aprovechará todos estos días para bajar las cargas, después de tanto trajín, y ponerse a pleno, sabiendo que viene de un desgarro de grado 2. La presencia del capitán no está en duda, aunque se busca controlar las cargas para que llegue óptimo.

De todos modos, el inicio de la semana de trabajo comenzará hoy para el plantel de Boca, por lo que con el correr de los días el Vasco irá definiendo el equipo titular.

FE DE ERRATAS

En la edición de ayer, se publicó por error en la síntesis que Independiente había ganado 1-0, cuando en realidad, el resultado favoreció a Boca.

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