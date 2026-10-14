Vuelve Maxi Meza, un regreso clave en el Rojo

Luego de cumplir la fecha de suspensión por la tarjeta roja en la derrota ante Instituto, Maximiliano Meza estará disponible el domingo para el clásico frente a Racing. El volante estuvo ausente en el 0 a 0 contra Talleres (0-0) y estará a disposición de Jadson Viera para un partido lleno de urgencias.

Antes de esa expulsión, Meza había mostrado buenos rendimientos, ya que había convertido en dos partidos consecutivos y se había consolidado como una pieza importante en la generación de juego del equipo junto a Santiago Montiel. Dos nombres para jugar, fútbol que no le sobra al equipo de Jadson Viera.

Además, el conjunto de Avellaneda recuperará a Facundo Zabala, quien dejó atrás una fractura en el dedo gordo del pie. Viera deberá resolver si le devuelve la titularidad en el lateral izquierdo o mantiene a Nahuel Banegas en la formación titular.

Independiente, en pleno año electoral, tiene un panorama revuelto en lo institucional y también en lo futbolísitico. Tras la partida de Gustavo Quinteros, el equipo de Jadson Viera -un técnico desconocido para los hinchas del Rojo- se encuentra muy cuestionado por sus hinchas por la floja campaña, con goleadas en contra en el Libertadores de América donde cayó ante Gimnasia de Mendoza (0-3) e Instituto (1-4).

Por ahora Independiente se encuentra entre los ocho mejores del Grupo A, que le abre la puerta a peelar por el título en los playoffs pero sigue fuera de la clasificación a las copas internacionales, ya que acumula 42 puntos, a tres de distancia de Estudiantes, River y Gimnasia, hoy los tres últimos clasificados a la Copa Sudamericana.

Jadson Viera dijo que el partido del domingo en el Cilindro es “a todo o nada” y adelantó que posiblemente apele nuevamente “a la experiencia” como lo hizo en el choque ante Talleres.

Mientras tanto, la política interna del club sigue al “Rojo vivo”, ya que el precandidato a presidente por la Lista Roja, Luciano Nakis, habló con Beligoy por el arbitraje en Córdoba y Alejandro Alfaro Moreno (responde al espacio de Gastón Gaudio) lo cruzó con una fuerte frase: “Nos gustaría que nos represente en AFA de mejor manera”.