Walter Samuel dejará la Selección a fin de año

Walter Samuel, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección argentina, dejará el cuerpo técnico nacional a fin de año. Más allá de la continuidad o no del entrenador al frente del combinado albiceleste, el ex defensor no renovará su contrato para lanzarse como técnico principal.

El vínculo del cuerpo técnico de Scaloni, compuesto por Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar, tiene fecha de vencimiento en diciembre. Luego de perder la final contra España en el Mundial 2026, el DT puso en duda la renovación del contrato.

La idea de Samuel es la de formarse durante algunos meses más y luego intentar dirigir un equipo en Europa. En dicho continente, tuvo experiencia como jugador en la Roma de Italia (2000 al 2004), el Real Madrid (2004-2005), el Inter de Milan (2005-2014) y el Basilea de Suiza (2014-2016).

La decisión del ex Boca habría sido tomada hace algunos meses, y ante la incertidumbre de la continuidad de Scaloni, cobró más fuerza en las últimas horas.