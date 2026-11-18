A pesar de la confirmación de la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección, hay cosas que ya comenzaron a cambiar. El partido ante Costa Rica marcó el fin de ciclo de Walter Samuel en el cuerpo técnico, ya que el excentral decidió iniciar su propio camino como entrenador principal.

El propio Scaloni manifestó que Samuel “como lo había adelantado va a empezar su carrera solo” luego de ocho años de trabajo ininterrumpido junto al combinado nacional, ya que estuvo desde los inicios del ciclo en 2018.

El “Muro” fue una piez fundamental en la planificación táctica defensiva y -en particular- tuvo mucha injerencia en las jugadas de pelota parada tanto en ataque como en defensa. Fue otro de los íetms improtantes de un proceso que conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y se quedó a las puertas del bicampeonato mundial en Estados Unidos.

Luego de las emociones vividas anoche en Córdoba, resta dilucidar cual será el destino de Walter Samuel como entrenador. La confirmación despertó el interés de Racing, cuyo presidente Diego Milito compartió vestuario con el defensor tanto en Inter como en la Selección.

En medio de la búsqueda del director técnico que encabezará el proyecto futbolístico de la Academia en 2027, el presidente Diego Milito decidió explorar una alternativa que no figuraba entre los candidatos mencionados hasta el momento -tal el caso de Nicolás Diez- y realizó un sondeo por el defensor, quien de todos modos tendría avanzada su llegada como cabeza de grupo a un club europeo.

El perfil de Samuel no es una novedad en el medio europeo, ya que en junio de 2025 estuvo cerca de regresar a una institución que marcó una parte fundamental de su trayectoria como futbolista. El rumano Cristian Chivu - quien acababa de asumir como entrenador de Inter - se comunicó con el exdefensor para ofrecerle un lugar en su equipo de trabajo en el Inter.

Samuel declinó la propuesta para respetar el compromiso asumido con la Selección, entonces en plena preparación para la Copa del Mundo 2026. Primó la amistad con Scaloni, quien luego confirmó aquel ofrecimiento para uno de sus colaboradores más estrechos.

En la actualidad, las cosas son distintas. Si Lionel Scaloni tuvo dudas de su continuidad como entrenador albiceleste, Samuel anunció rápidamente que no estaba dispuesto a continuar ya que tenía tomada la decisión de lanzarse como entrenador principal.

“Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo”, expresó Scaloni ante la salida de Samuel. “Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón”, completó el técnico del seleccionado.

Mientras tanto, Samuel deshoja la margarita. Así como el contacto impulsado por Milito abre una posibilidad concreta en Racing, hay quienes sostienen que tiene conversaciones avanzadas para dar su su primer paso en solitario en el fútbol europeo aunque no trascendió el nombre ni el país de la institución interesada.

Con la desvinculación de Samuel, el cuerpo técnico de la Selección no tendrá -al menos por ahora- ninguna incorporación. “En principio no vamos a sumar a nadie por Samuel. Creemos que podemos seguir así. Tenemos gente en Juveniles que nos pueden dar una mano en el futuro, pero en principio seguimos así”, expresó Scaloni, quien cuenta con Pablo Aimar y Roberto Ayala como ayudantes técnicos, mientras que el entrenador de arqueros es Martín Tocalli; Luis Martín el preparador físico y Matías Manna cumple las funciones de videoanalista.