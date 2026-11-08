Zeballos y Zufiaurre, dos pibes que dieron su aporte

El año de Boca comenzó a principios de 2026, con su participación en el Apertura. Tras 16 fechas, el equipo dirigido por entonces Claudio Úbeda (asumió el 8 de octubre de 2025 tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo), finalizó segundo en el Grupo B con 30 puntos, producto de 8 triunfos, seis empates y dos derrotas. Marcó 22 goles y le convirtieron 9. En aquel torneo, Boca se clasificó a los Playoffs, quedando eliminado en octavos de final tras perder con Huracán (3-2). Aquella competencia, que se la incluye en la Tabla Anual 2026, participaron otros futbolistas. El detalle: Agustín Marchesín (se recupera de una lesión ligamentaria) (12); Juan Barinaga (9); Ander Herrera (9), Lucas Janson (hoy en Gimnasia, 3); Ezequiel Zeballos (9 con un gol); Brian Aguirre (hoy en Estudiantes (1); Iker Zufiaurre (8 partidos jugados y un gol); Camilo Rey Domenech (3); Kevin Zenón (4, 1 gol)), Gonzalo Gelini (4), Marcelo Weigandt (11), Matías Satas (2), Javier García (0) y Edinson Cavani (2). Luego vendría el proceso del Vasco Arruabarrena.

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