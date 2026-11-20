El alemán y número 1 del mundo, Alexander Zverev, derrotó en sets corridos al francés Arthur Fils (6°) y cerró la fase de grupos de las ATP Finals con un pleno de victorias.

Zverev, que este año ganó sus primeros dos títulos de Grand Slam al imponerse en Roland Garros y el US Open, se quedó con un ajustado triunfo por 6-4 y 7-6 (6), luego de una hora y 38 minutos.

El alemán, que venía de ganarle en sus primeras presentaciones al español Rafael Jódar (8°) y al estadounidense Ben Shelton (3°), tomó ventaja en el encuentro gracias al único quiebre que le permitió quedarse con el primer set.

En la segunda manga, el desarrolló fue mucho más parejo e incluso Fils tuvo dos oportunidades para quebrar el saque de Zverev, aunque este último pudo salir adelante en los momentos delicados.

De esta manera, el segundo set se definió en el tie-break, donde Zverev manejó mejor los nervios para imponerse con un apretado 8-6 y así quedarse con la victoria.

Este triunfo le permitió al alemán finalizar primero en el grupo con tres triunfos en igual cantidad de partidos para meterse en las semifinales, donde se enfrentará con el ganador del encuentro entre el ruso Daniil Medvedev (4°) y el estadounidense Frances Tiafoe (7°), quienes se medirán hoy a partir de las 16:30 (hora de Argentina).

SHELTON, OTRO QUE PASÓ

Por su parte, el estadounidense Ben Shelton (3°) derrotó en sets corridos al español Rafael Jódar (8°) y avanzó a las semifinales.

Shelton, que este año alcanzó la final en el US Open, se impuso por 7-6 (8) y 7-5, luego de dos horas y seis minutos de juego.

El encuentro comenzó parejo, con ambos jugadores manteniendo sus saques. Incluso Jódar tuvo un par de oportunidades de quiebre, pero no pudo aprovecharlas.

Así, la primera manga debió resolverse en el tie-break, donde Shelton hizo valer su jerarquía. En el segundo, ambos pudieron quebrar en una ocasión y el desarrollo continuaba igualado. El momento clave llegó en el undécimo juego, cuando Shelton consiguió otra ruptura para después mantener el saque y finalmente quedarse con el triunfo.