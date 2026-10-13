Zverev, heredero del número uno del tenis mundial

Carlos Alcaraz se despidió del Masters 1000 de Shanghái al caer con el belga Zizou Bergs, un resultado que confirma a Alexander Zverev como nuevo número 1 del ranking masculino antes de fin de año en reemplazo de Jannik Sinner, quien volverá a competir la próxima temporada por una lesión de rodilla.

Alcaraz, número 3 del mundo, se mostró muy nervioso tras cometer numerosos errores durante su inesperada derrota por 7-5 y 7-6 (4) contra Bergs (39) en los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Shanghái.

“No tiene sentido que una pelota rebote y la siguiente se deslice. No puedo jugar así”, exclamó Alcaraz en dirección a su equipo durante uno de los descansos entre cada game del primer set del partido contra Bergs.

El español Alcaraz lamentó no poder “jugar por instinto” por la superficie y el pique de las pelotitas durante el duelo contra el belga, que en octavos de final enfrentará al estadounidense Tommy Paul (18).

El entrenador de Alcaraz, Samuel López, intentó calmar a su pupilo, invitándolo a “encontrar soluciones” para intentar “revertir la situación”.

“Si se pierde, se pierde, pero al menos juega tu tenis. Entra al campo y juega con alegría. Si debes equivocarte, que sea un buen error, debes ser valiente. Vamos, fuerza. Podemos revertir la situación”, afirmó López.

La eliminación de Alcaraz garantizó a Zverev, actual número 2 del mundo, a desplazar antes de fin año a Sinner del tope del escalafón masculino para coronar una temporada en la que ganó Roland Garros y el US Open.

“Fue una temporada fantástica para mí. Gané en París y Nueva York, y saber que terminaré el año en la cima es un sueño hecho realidad”, afirmó Zverev al enterarse de que será el próximo número uno del mundo.

“He puesto mucho esfuerzo en este objetivo, especialmente después de la lesión de tobillo”, agregó el alemán desde Shanghái, donde hoy enfrentará al kazajo Alexander Bublik (22) por octavos de final del Masters 1000 en China.

La ATP reveló que Zverev se convertirá en el jugador de mayor edad en convertirse en número 1 por primera vez, dado que cuando se publiquen las clasificaciones de fin de temporada (el 23 de noviembre), tendrá 29 años y 217 días, tres años más que el estadounidense Andre Agassi en 1999 (29 y 214) y veinte años más que el escocés Andy Murray en 2016 (29 y 197).

El italiano Jannik Sinner dejará vacante el número uno por una lesión en la rodilla

Además, es la primera vez que un jugador sabe que será el número 1 del mundo sin haberlo estado alguna vez en esa posición, la cual Sinner abandonará tras haber quedado al margen en el cierre de la temporada por una lesión de rodilla.

“Hablamos. Jannik no se fija en el número uno. Se enfoca en su bienestar y en mejorar, eso es lo que me dijo, y por eso estoy tranquilo. Tomó la decisión correcta y es un perfeccionista.

Requerirá paciencia, pero está trabajando para volver a su mejor nivel. Estamos seguros de que lo logrará”, confió Filippo Volandri, capitán del equipo italiano de Copa Davis, sobre Sinner.