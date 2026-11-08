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Convenio

Acuerdo por el desarrollo de cercanía en el sector minero

Por Redacción

Andes Corporación Minera S.A., titular del proyecto de cobre Los Azules, y Banco de San Juan S.A. junto a la Unidad Minera del Grupo Petersen, firmaron un Convenio Marco de Cooperación para fortalecer las capacidades existentes y crear nuevas en la cadena de valor vinculada al proyecto, con foco en Calingasta y en San Juan.

Con su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobada en 2025, Los Azules asumió un compromiso de desarrollo de proveedores locales que este convenio respalda. Construirlo y operarlo requerirá empresas y personas de San Juan, del resto del país y del mundo. El acuerdo apunta a que los proveedores y trabajadores sanjuaninos fortalezcan sus capacidades y generen nuevas para participar y competir.

El acuerdo se organiza en distintos ejes de trabajo, como proveedores, para fortalecer a las empresas sanjuaninas con herramientas de crédito y garantías.

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