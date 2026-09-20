Advierten por cierres en el interior bonaerense

Un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos advierte sobre el deterioro de la actividad comercial y productiva en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El informe contabilizó al menos 3.165 cierres, ceses o bajas de establecimientos comerciales y productivos entre 2023 y septiembre de 2026, a partir de registros municipales, cámaras empresarias y comunicados de empresas.

El trabajo destaca que el fenómeno no se concentra únicamente en los grandes centros urbanos o en el cordón industrial del Gran Buenos Aires: “El deterioro también aparece en localidades pequeñas, donde el cierre de una fábrica o de decenas de comercios tiene un impacto social mucho más profundo”, señaló Pedro Perrotta, presidente del Observatorio de Datos Estratégicos.

En el caso del comercio, el relevamiento reúne datos de distintas localidades bonaerenses. Tandil registró 521 bajas comerciales durante 2025 y otras 298 bajas provisorias de oficio entre el 2 de enero y el 19 de agosto de 2026. A su vez, un relevamiento complementario indicó que el 41% de los comercios consultados había registrado una caída en sus ventas y más del 70% no preveía incorporar personal.

MÁS BAJAS

En Junín, se contabilizaron 390 bajas comerciales durante 2024 y otras 297 en 2025, con un total de 687 bajas administrativas en dos años. Durante el segundo trimestre de 2026, la Sociedad Comercio e Industria de Junín informó además que el 30% de los establecimientos encuestados había reducido personal y que las ventas habían caído un 16,8% interanual.

El informe también menciona a Trenque Lauquen, con 274 ceses registrados en 2024; Mar Chiquita, con 51 durante abril y mayo de 2026; Balcarce, con 47 cierres informados hasta agosto de 2025; y Necochea, donde se contabilizaron 34 comercios cerrados entre febrero y fines de mayo de 2026.

A esos números se suman 31 bajas o ceses en San Antonio de Areco, más de 25 cierres en Olavarría durante el primer trimestre de 2026 y al menos 10 en Rauch entre noviembre y diciembre de 2025.

El deterioro de la actividad comercial aparece acompañado por distintos indicadores laborales que profundizan ese escenario en la Provincia.

En Azul se informaron alrededor de 2.500 empleos registrados perdidos durante 2025, tomando como referencia las personas que accedieron al Seguro de Desempleo.

En Pergamino, durante el primer semestre de 2026 se formalizaron 335 despidos y las autoridades advirtieron sobre cierres definitivos de pequeños establecimientos comerciales e industriales.

En tanto, Bahía Blanca registró una desocupación del 10,1% durante el primer trimestre de 2026, mientras que Mar del Plata pasó del 7,9% al 9,3% entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026.

El relevamiento aclara que las cifras constituyen un piso documental, construido a partir de registros municipales, cámaras empresarias y comunicados empresariales, por lo que no necesariamente representan la totalidad de los cierres producidos en la provincia.