Argentina y Brasil: una relación estratégica más allá del ruido político

Universidad del Este

La relación entre Argentina y Brasil atraviesa una nueva etapa de tensión política, aunque los vínculos económicos, comerciales y productivos entre ambos países continúan siendo difíciles de reemplazar. La reciente reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, que obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, abre un nuevo escenario regional y plantea interrogantes sobre el vínculo con el gobierno de Javier Milei. Más allá de las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios, la dimensión estratégica de la relación bilateral excede las afinidades personales y responde a una interdependencia construida durante décadas.

La historia entre Argentina y Brasil estuvo marcada durante buena parte del siglo XIX y el siglo XX por la competencia geopolítica y las disputas por el liderazgo regional. Sin embargo, el retorno de la democracia en ambos países permitió modificar esa lógica y avanzar hacia una agenda de cooperación. Un punto de inflexión fue la Declaración de Iguazú, firmada en noviembre de 1985 por Raúl Alfonsín y José Sarney, que sentó las bases de un proceso de integración económica, política y tecnológica. Aquella iniciativa se profundizó con los acuerdos de cooperación e integración de fines de los años ochenta y culminó, junto con Paraguay y Uruguay, en la creación del Mercosur mediante el Tratado de Asunción de 1991.

El bloque regional representó un cambio significativo en la inserción internacional de sus miembros. No se limitó a promover la reducción de aranceles, sino que buscó ampliar los mercados, generar complementariedades productivas y fortalecer la capacidad de negociación conjunta frente a otras economías. En ese sentido, la integración tuvo una dimensión particularmente importante para Argentina y Brasil, cuyas estructuras industriales mantienen vínculos estrechos, especialmente en sectores como el automotriz, el metalmecánico, el químico y el alimenticio.

Los resultados comerciales reflejan esa relevancia. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el intercambio intrazona del Mercosur pasó de unos USD 4.500 millones en 1991 a cerca de USD 49.000 millones en 2023. Brasil y Argentina explican conjuntamente la mayor parte de ese comercio. En 2024, el primero representó el 41,6% del intercambio intrabloque y nuestro país el 37,8%. Aunque el proceso de integración presenta limitaciones y excepciones sectoriales, constituye un mercado relevante para las empresas de ambos países.

En el caso argentino, Brasil es un socio comercial central, no solamente por el volumen de intercambio, sino también por la composición de las exportaciones. Es un destino fundamental para las manufacturas de origen industrial y, en particular, para el complejo automotor. También ocupa un lugar destacado para las ventas de trigo, productos químicos y distintos bienes agroindustriales. Esto significa que el mercado brasileño tiene una incidencia directa sobre la actividad de sectores que generan empleo industrial y poseen cadenas de proveedores extendidas en distintas provincias.

Durante 2025, el intercambio bilateral alcanzó aproximadamente USD 31.200 millones, el mayor nivel desde 2013. El resultado comercial fue deficitario para Argentina: las exportaciones rondaron los USD 12.770 millones, mientras que las importaciones alcanzaron USD 18.420 millones. El saldo negativo no debe analizarse únicamente como un desequilibrio coyuntural, sino también a partir de la estructura productiva y de las diferencias de escala entre ambas economías. Aun así, el comercio bilateral presenta complementariedades importantes: en el caso de los productos agroindustriales, por ejemplo, Argentina registró un superávit sectorial durante ese mismo año.

La integración tuvo una dimensión particularmente importante para Argentina y Brasil

En este contexto, la reelección de Lula adquiere relevancia para la política exterior argentina. El resultado electoral brasileño confirmó la continuidad de un proyecto político que reivindica el multilateralismo, la cooperación regional y la autonomía estratégica frente a las principales potencias. La victoria, además, se produjo en un escenario de fuerte polarización y por un margen relativamente estrecho, por lo que el presidente deberá gobernar con una oposición conservadora de peso en el Congreso. La situación fiscal, el nivel de endeudamiento y las dificultades para sostener el crecimiento también condicionarán su margen de acción.

La orientación internacional de Lula contrasta con la del gobierno argentino. Milei ha expresado reiteradamente sus diferencias políticas con el mandatario brasileño y promueve una estrategia de mayor apertura comercial y flexibilización de los mecanismos de integración regional. Desde esa perspectiva, el Mercosur suele ser presentado como una estructura que limita la capacidad de los países para negociar acuerdos comerciales de manera individual. Brasil, por el contrario, históricamente ha defendido la negociación conjunta y el mantenimiento del bloque como instrumento de proyección internacional.

La reelección de Lula adquiere relevancia para la política exterior argentina

Estas diferencias no son menores, especialmente en un escenario de reconfiguración del comercio mundial y de creciente competencia entre las principales potencias. La negociación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, junto con la necesidad de ampliar los mercados de exportación, vuelve a poner en discusión qué estrategia de inserción internacional resulta más conveniente para los países de la región. La posibilidad de negociar individualmente puede ofrecer mayor flexibilidad, pero también implica hacerlo desde una posición de menor escala y poder relativo. La coordinación regional, en cambio, permite ampliar la capacidad de negociación, aunque exige consensos y compromisos entre economías con intereses diferentes.

La reelección de Lula no garantiza una etapa de mayor cooperación política con Milei, pero sí confirma que Argentina deberá convivir con un socio estratégico cuyo proyecto de inserción internacional es diferente. En ese escenario, la discusión no debería reducirse a las afinidades personales entre mandatarios, sino concentrarse en cómo aprovechar la escala del mercado regional, sostener los vínculos productivos y mejorar la competitividad de ambas economías. La integración puede requerir reformas y adaptaciones, pero su debilitamiento también tendría costos concretos. La relación con Brasil seguirá siendo, por razones geográficas, económicas y productivas, una de las variables centrales de cualquier estrategia de desarrollo para Argentina.