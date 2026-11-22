El crédito en pesos todavía está lejos de mostrar señales consistentes de recuperación a pesar de haber registrado una mejora real en los últimos dos meses.

A esto se suma un obstáculo adicional: Argentina es el país con la mayor carga impositiva sobre los préstamos bancarios y es el único que aplica de manera simultánea IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales e impuesto de sellos sobre un mismo préstamo personal.

Según un análisis realizado conjuntamente por BDO Argentina y la ONG Lógica, que compara la incidencia tributaria sobre el crédito en Argentina con la de 30 países, entre ellos la mayoría de las economías del G20 y de Sudamérica, Argentina presenta la mayor carga tributaria sobre los préstamos.

En primer lugar, el estudio destaca que, por cada $1.400 que el tomador de un crédito paga en concepto de intereses y otros costos, casi $400 corresponden a tributos de incidencia directa. Es decir, las personas pagan un 39% adicional sobre los $1.000 que representa el costo financiero de la cuota.

De esos casi $400, $240 corresponden al IVA, $100 a Ingresos Brutos y $50 a tasas municipales.

Una primera conclusión del informe señala que un crédito personal en Argentina es 30% más gravoso que en el segundo país del ranking, Turquía (30%); 80% más que en el tercero, Uruguay (22%); y más de 11 veces que el promedio de los 29 países restantes (3,33%).

Otro de los puntos que resaltaron los autores del estudio es que Argentina es el único de los 30 países analizados que aplica los cuatro impuestos de incidencia directa sobre los préstamos. A diferencia de ello, el resto aplica tres tributos (China), dos (Colombia, Turquía e Italia), uno solo (11 países) o ninguno de los cuatro (14 países).

Comparaciones

La comparación realizada por BDO Argentina indica que 23 de los países no aplican IVA, mientras que 26 no aplican Ingresos Brutos. En tanto, 21 no aplican el impuesto de sellos y 27 no aplican tasas municipales sobre los intereses.

El ranking elaborado por BDO muestra que Argentina es el segundo país en términos de la incidencia del IVA (21%, detrás de Uruguay, con 22%, y seguido por México, con 16%); segundo en Ingresos Brutos (8,75% promedio, detrás de Turquía, con 15%, seguido por Italia, con 4,90%, y Francia, con 0,31%); primero en tasas municipales (4,12% promedio, seguido por Colombia, con 1,61%, y China, con 0,72%); y primero en el impuesto de sellos sobre el capital del crédito (1,33% promedio, seguido por Chile, con 0,79%, e Italia, con 0,25%).